Stiri pe aceeasi tema

- De teama sa nu se contamineze cu noul tip de coronavirus, numerosi londonezi evita sa tina mana pe banda de cauciuc a scarilor rulante din metrou, iar rezultatul este o crestere a caderilor potential mortale, isi exprima ingrijorarea transportatorii londonezi, citati vineri de presa londoneza, informeaza…

- Israelul a inregistrat aproape 10.000 de noi infectii cu coronavirus intr-o singura zi pentru prima data din ianuarie, in conditiile in care Ministerul Sanatatii a raportat marti 9.831 de noi cazuri, informeaza DPA. Acesta este un salt comparativ cu saptamana trecuta, desi si numarul de teste…

- Simona Halep, 29 de ani, locul 13 WTA, i-a indemnat si pe altii sa se vaccineze anti-COVID, pentru a reduce astfel restrictiile de sanatate si siguranta din tenis, a relatat Reuters . „Nu mi-e teama (n.red. – de coronavirus), deoarece m-am vaccinat. Ma simt protejata, sunt atenta, port masca atunci…

- De la ultima raportare, la nivel national 271 persoane au fost infectate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 14.223 de teste RT-PCR si 15.525 teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 67 de pacienti. Pana astazi, 4 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.083.982 cazuri de…

- Județul Maramureș figureaza printre județele unde au fost inregistrate cele mai multe insolvențe in primele șase luni din acest an. Cel mai recent raport KeysFin Macro Update arata ca in prima jumatate din acest an avem mai multe insolvențe, suspendari, radieri și dizolvari decat in primele 6 luni din…

- In Timis, in ultimele 24 de ore, opt persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 1.150 de teste, dintre care 521 de teste rapide. Rata de infectare in Timis este 0,09, in crestere fata de ziua precedenta cand a fost 0,07. In ultimele 24 de ore, in județ, opt persoane au fost confirmate…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 9 persoane diagnosticate cu COVID și 14 suspecte de infecția cu noul coronavirus. In Unitatea de Terapie Intensiva a Spitalului Județean existau 6 paturi disponibile pentru pacienți COVID și 24 de ventilatoare libere, din care 6 pentru persoane…

- Valul in creștere al cazurilor poate fi o modalitate mai buna de a construi imunitatea la adolescenți decat de a-i expune la riscuri potențiale din cauza unui vaccin, spune omul de știința de la JCVI, relateaza The Telegraph. A permite copiilor sa se infecteze cu Covid poate fi mai bine decat…