Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de bilete de avion a scazut la nivel mondial, in contextul extinderii epidemiei de coronavirus. Legislația europeana obliga insa companiile aeriene care opereaza in Europa sa foloseasca 80% din rutele pe care le-au cerut, altfel risca sa le piarda. Astfel, unele companii aeriene sunt nevoite…

- "UEFA este in contact cu autoritatile internationale si locale" in legatura cu epidemia de coronavirus, a indicat luni forul fotbalistic european, cand au ramas 102 zile pana la EURO 2020, ce va avea loc in 12 tari din Europa, printre care si Romania, scrie AFP. Vanzarile de bilete, stadioanele,…

- Dupa ce a aparut in China, iar mai apoi in mai multe tari din Asia, de curand, coronavirusul a ajuns si in Europa. De altfel, si in Romania a fost confirmat primul caz de de acest virus, dupa ce un barbat din Gorj a fost testat pozitiv.

- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate, Securitate Profesionala…

- Un virus deosebit de periculos ameninta tomatele si ardeii din Franta dupa ce a afectat mai multe state mari producatoare de legume din Europa (Spania, Italia, Olanda, Grecia sau Marea Britanie) precum si Turcia, SUA si China, a anuntat marti Agentia pentru Alimentatie, Sanatate,

- Ce se intampla concret, imediat dupa miezul nopții, in urma Brexit, și ceea ce se va schimba incepand din acel moment, citiți mai jos.1. Uniunea Europeana va pierde pentru prima oara un stat membru și, mai ales, una dintre cele mai mari si mai bogate tari din bloc.2. Vor "pleca" 66 de milioane de locuitori,…

- Statele Unite isi amplifica avertismentele adresate celui mai apropiat aliat al lor, Marea Britanie, declarand ca China va fura secretele tarii daca Londra va permite unor companii precum Huawei sa-i construiasca retelele 5G, relateaza marti DPA potrivit Agerpres. "Ei vor doar sa fure secrete intregi…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…