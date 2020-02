Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus se va numi oficial „Covid-19„, a anuntat marti directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Aceasta denumire o inlocuieste pe cea anterioara – 2019-nCoV – decisa in mod provizoriu dupa aparitia bolii in decembrie 2019. Noul nume a fost ales astfel incat sa fie „usor de pronuntat„,…

- Noul coronavirus se va numi oficial "Covid-19", a anuntat marti, la Geneva, directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza agențiile internaționale de presa, preluate de Agerpres.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat marti numele oficial dat noului coronavirus care a provocat o epidemie in orasul Wuhan din China. Noul coronavirus va fi numit „COVID-19” (Corona Virus Desease – anul 2019). OMS a activat Echipa ONU pentru managementul crizei si a organizat o reuniune…

- Premierul chinez Li Keqiang a cerut Uniunii Europene sa faciliteze achizițiile urgente de materiale medicale din țarile membre, a anuntat sambata Guvernul de la Beijing, pe fondul cresterii cazurilor de imbolnaviri cauzate de coronavirus, potrivit Reuters, preluat de Mediafax.Numarul deceselor provocate…

- Comisia Naționala de Sanatate din China a anunțat ca joi au fost identificate aproape 2.000 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus, astfel ca numarul total al îmbolnavirilor a ajuns la 9.692 de cazuri, informeaza Mediafax citând CNN. Aceasta reprezinta o creștere cu 1.982 de cazuri…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decretat joi ca epidemia provocata de noul coronavirus aparut in China si care s-a raspandit in mai multe regiuni ale lumii constituie ”o urgenta de sanatate publica la nivel international”, relateaza AFP. ”Cea mai mare preocupare a noastra este posibilitatea…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a corectat astazi evaluarea amenintarii legate de noul coronavirus din China, care trece de la ‘moderata’, cum era calificata pana in prezent, la ‘ridicata’. S-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului deceselor provocate de virusul respirator care a aparut…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat pe 8 ianuarie in orasul Wuhan, focarul epidemiei, si a prezentat semne de imbolnavire, avand febra,…