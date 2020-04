Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul prefecturii Tokyo, Yuriko Koike, ii indeamna pe concetateni sa ramana in case chiar si cu ocazia perioadei sarbatorilor japoneze denumite Saptamana de Aur, si eventual sa urmareasca o vedeta locala, Marie Kondo, care are un videoblog despre cum sa-ti pastrezi casa in cea mai desavarsita…

- Guvernatorul capitalei Indoneziei, Jakarta, a anuntat miercuri ca va extinde restrictiile sociale impuse la scara larga pentru a preintampina raspandirea noului coronavirus cu inca o luna, pana la 22 mai, transmite Reuters, citata de Agerpres. De asemenea, credinciosii musulmani sunt obligati sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit duminica, in cursul unei convorbiri telefonice, sa colaboreze in lupta impotriva amenintarii constituite de pandemia de COVID-19, a informat presedintia de la Ankara, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Satul Olimpic din Tokyo, care urmeaza sa gazduiasca 11.000 se sportivi in vara anului 2021, va fi transformat in spital pentru bolnavii infectați cu virusul COVID-19. Anunțul a fost facut astazi de autoritați. Guvernatorul orasului Tokyo, Yuriko Koike, a prezentat acest proiect, desi a precizat ca momentan…

- Celebrul Turn Eiffel din Paris va omagia in fiecare seara, incepand de vineri, toate persoanele mobilizate impotriva noului tip de coronavirus, prin afisarea cuvantului "Multumesc" si prin proiectarea de mesaje care sa-i indemne pe oameni sa stea acasa, a anuntat primaria capitalei franceze, informeaza…

- Ziarul Unirea SRI se implica in lupta impotriva COVID-19. Klaus Iohannis: ”Rolul serviciului in contextul pandemiei de coronavirus este esential” Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia aniversarii a 30 de ani de la infiintarea Serviciului Roman de Informatii, in care…

- Austria introduce controale la granita cu Germania la miezul noptii de miercuri spre joi, au declarat responsabili austrieci, citati de Reuters si postul ORF, citate de Agerpres. 'Controalele la granita cu Germania vor fi introduse azi la miezul noptii', a afirmat guvernatorul landului Vorarlberg,…

- Statele Unite colaboreaza foarte stans cu China in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus chinez, anunta presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: Avertizare METEO de ULTIMA ORA - Sunt vizate 27 de județe din Romania ”Noi lucram foarte…