Coronavirus: Tokyo ar putea declara starea de urgenţă dacă situaţia se agravează Starea de urgenta ar putea fi instituita la Tokyo daca situatia epidemiologica se va deteriora si mai mult, a avertizat vineri guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko Koike, dupa inregistrarea unui numar record de 463 de noi cazuri in 24 de ore, potrivit Reuters. Aceasta cifra a depasit precedentul record de 367 de contaminari cu SARS-CoV-2 inregistrate intr-o singura zi marti, ceea ce a suscitat preocupari privind o recrudescenta a contaminarilor in Japonia, dupa ce aceasta isi ridicase complet starea de urgenta la sfarsitul lunii mai, potrivit Kyodo. "Daca situatia se agraveaza, Tokyo va trebui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

