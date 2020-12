Coronavirus: Toate liturghiile publice de Crăciun, anulate în Olanda Biserica Catolica din Tarile de Jos a anulat toate liturghiile publice din ajunul Craciunului, relateaza miercuri dpa. Liturghia de la miezul noptii de Craciun atrage in mod traditional multimi mari, ceea ce nu ar fi un lucru responsabil in timpul starii actuale de lockdown, a anuntat Conferinta episcopala olandeza intr-un comunicat. Liturghiile vor fi oficiate fara public si difuzate la televizor si online. Slujbele din alte zile din perioada Craciunului vor putea avea loc cu participarea a maximum 30 de persoane, care vor trebui sa poarte masti in biserica si nu vor avea voie sa cante, conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

