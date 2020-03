Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca autoritatile de la Chisinau au luat decizia de a sista toate manifestarile in masa petru a evita raspandirea coronavirusului. Ministra a precizat ca decizia respectivaa fost coordonata cu reprezentantii Organizatiei…

- "Având în vedere noile masuri de preventie impuse de autoritati si situatia de risc pentru sanatatea publica, UDMR nu va organiza în acest an evenimentele publice de comemorare a Revolutiei Pasoptiste. UDMR considera ca, cel mai important este ca oamenii sa fie în siguranta,…

- ​Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a anuntat, duminica, amânarea punerii în vânzare a biletelor pentru partida cu PSG, din 22 martie, contând pentru optimile Ligii Campionilor, ”în urma ultimelor masuri luate cu privire la Covid-19”, scrie News.ro.”Astazi,…

- Patru copii de la o gradinita din Heinsberg, vestul Germaniei, sunt infectati cu noul coronavirus, a anuntat sambata un purtator de cuvant al municipalitatii, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Evenimentele din ultimele doua zile ale Carnavalului de la Venetia, manifestare fastuoasa care atrage turisti din lumea intreaga, au fost anulate din cauza epidemiei cu noul coronavirus, a anuntat duminica presedintele Regiunii Veneto, Luca Zaia, potrivit Reuters. Zaia le-a spus reporterilor ca evenimentele…

- Virusul ucigas din China face in continuare ravagii in toata lumea! Oamenii sunt disperati si nu stiu cum sa pervina infectarea cu coronavirus. Din cauza bilantului deceselor care creste de la o zi la alta, chinezii au ajuns sa transforme toate cladirile in centre medicale!

- Alaturi de Festivalul "George Enescu", al carui partener media principal a fost "Adevarul" pentru a treia oara, in 2019, Europalia Romania a adus pentru prima data in Belgia opera lui Constantin Brancusi. De atunci, peste 50.000 de oameni au vazut lucrarile lui Brancusi la Bruxelles. Expozitia, curatoriata…

- Festivalul International "George Enescu", participarea Romaniei ca tara invitata la Festivalul International de Arte "Europalia 2019" si prezenta tarii noastre la Bienala de Arta de la Venetia, prin expozitia "Conversatii neterminate asupra importantei absentei", se numara printre evenimentele culturale…