- Finlanda reintroduce noi restricții de calatorie pentru țarile care in ultimele luni au fost considerate destinații sigure, in vederea prevenirii raspandirii COVID-19. Printre acestea se numara țarile nordice și Germania, relateaza Agerpres.Incepand cudata de 24 august, calatoriile dinspre Islanda,…

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Cifra de miercuri ridica la 226.914 numarul total de persoane care au avut sau au in prezent virusul, in timp ce 9.243 de persoane au murit, decesele lor fiind asociate COVID-19, boala provocata de coronavirus, potrivit RKI.Numarul cazurilor de coronavirus din Germania…

- Principalele modificari, fața de masurile anterioare, sunt diminuarea perioadei termenului de valabilitate a testului biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 de la 4 zile la 72 de ore și reducerea perioadei de izolare la domiciliu sau intr-o locație adecvata, de la 14 zile la 10 zile. Conform…

- Alte 206 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 5 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint de import (Turcia-1, Federatia Rusa-1, Italia-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 23 034 cazuri. Total…

- Japonia nu are cea mai mica rata de deces a Covid-19 din regiune. Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong si Vietnam se pot lauda cu morbiditate mai mica. Dar in prima parte a anului 2020, Japonia a inregistrat mai putine decese decat media ultimilor ani, relateaza BBC, citata de Mediafax. Acest lucru a fost…

- In prima parte a acestui material, am prezentat opiniile unor medici de peste Prut, inclusiv a lui Horațiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, și a lui Gheorghe Borcean, președinte al Colegiului Medicilor din Romania, care dadeau de ințeles ca marea majoritate a persoanelor decedate…

- Papa Francisc i-a avertizat, duminica, pe italieni sa nu lase garda jos in lupta cu noul coronavirus, chiar daca numarul persoanelor care se imbolnavesc a scazut. Suveranul Pontif le-a cerut oamenilor sa respecte regulile impuse de guvern.”Aveti grija. Nu va strigati victoria prea repede”, a spus Papa…

- Fuji Rock Festival, cel mai mare eveniment muzical anual din Japonia, va fi anulat pentru prima data in istoria acestei manifestari din cauza pandemiei de COVID-19, au precizat organizatorii, spre dezamagirea miilor de fani rock-and-roll care participau in fiecare an la concerte, informeaza Reuters.…