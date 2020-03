Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul mortilor de Covid-19 a crescut joi in Spania la 84, de la 48 cu o zi inainte, in timp ce numarul de cazuri confirmate a crescut pana la 2.968, a anuntat Ministerul Sanatatii, relateaza AFP si Reuters.Ministerul a raportat ca numarul de cazuri confirmate a crescut la 2.968, de la 2.140…

- Masuri extreme pentru in cazul coronavirusului. Banii care vin din Asia intra in carantina Bancnotele de dolari care ajung in SUA dupa ce au circulat in Asia vor intra in carantina, pentru a limita riscul de propagare a noului coronavirus, a anuntat o purtatoare de cuvant al Bancii Centrale americane…

- Aproximativ 70 de persoane au fost prinse sub darâmaturi dupa ce un hotel din orasul chinez Quanzhou (provincia Fujian, sud-estul țarii), care era folosit pentru izolarea în carantina a celor infectați cu coronavirus, s-a prabușit sâmbata, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters.Informația…

- Presedintele Mongoliei, Battulga Khaltmaa, si alti oficiali au fost plasati in carantina timp de 14 zile dupa ce au revenit, vineri, dintr-o vizita in China, informeaza presa locala, citata de Reuters.

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, la bordul caruia au fost identificate mai multe persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19, au inceput sa debarce miercuri. Debarcarea pasagerilor de pe nava de croaziera pe care se afla și 17 romani, vine dupa o perioada de carantina de doua…

- Alte 41 de persoane aflate pe un vas de croaziera aflat în carantina în Japonia au fost testate pozitiv cu coronavirus, vineri, crescând numarul total de cazuri confirmate la 61, iar mii de pasageri sunt izolati la cabine în timp ce testele continua, anunța Reuters, citat de…

- Medicii thailandezi au avut succes in tratarea cazurilor severe de coronavirus cu o combinație de medicamente pentru gripa și HIV, rezultatele inițiale prezentand o imbunatațire semnificativa la 48 de ore de la administrarea tratamentului, au declarat acestia duminica, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Medicii…