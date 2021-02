Coronavirus: Testul pentru coronavirus şi 10 zile de izolare, obligatorii la intrarea în Danemarca Persoanele care ajung la frontierele terestre sau porturile daneze vor trebui, incepand de duminica, sa efectueze un test pentru coronavirus la intrarea in tara, a anuntat guvernul, relateaza dpa. Dupa ce vor fi supusi unui test, atat cetatenii danezi, cat si strainii trebuie sa se autoizoleze timp de 10 zile, au indicat sambata ministerele transporturilor si sanatatii. Testul trebuie efectuat cel tarziu la 24 de ore de la intrare in tara. Cetatenii straini fara rezidenta in Danemarca ar putea fi obligati sa prezinte un test negativ si la granita. In ianuarie a fost introdusa o cerinta ca toti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 ianuarie se schimba condițiile de calatorie pentru Anglia. Incepand de la jumatatea lunii toate persoanele care calatoresc pe teritoriul acestei țari sunt obligate sa prezinte la intrarea in țara un test negativ pentru coronavirus. Pe langa obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 4 decembrie 2020, Hotararea numarul 56. Hoararea cuprinde si lista actualizata a tarilor cu risc epidemiologic. Persoanele care intra pe teritoriul Romaniei intorcandu-se din aceste tari trebuie stea timp de 14 zile in izolare la domiciliu…

- Ziarul Unirea LISTA ACTUALIZATA a țarilor cu risc epidemiologic. Persoanele care se intorc din ele trebuie sa stea in izolare 14 zile CNSU a adoptat astazi, 4 decembrie 2020, Hotararea numarul 56. Hoararea cuprinde si lista actualizata a tarilor cu risc epidemiologic. Persoanele care intra pe teritoriul…

- Cetatenii cu drept de vot aflați in carantina sau in izolare la domiciliu (din cauza COVID), precum și cei internați in spital, care nu se pot deplasa la sediul secției de votare, pot vota la alegerile parlamentare din 6 decembrie prin intermediul urnei speciale (mobile). Procedura a fost stabilita…

- FC Voluntari a anuntat, vineri, ca in urma celor mai recente teste pentru coronavirus s-au descoperit 14 cazuri de infectare. Jucatorii si membrii stafului tehnic infectati sunt in izolare, potrivit news.ro. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona…

- Premierul Ludovic Orban explica procedura de vot de la alegerile parlamentare pentru persoanele aflate in izolare sau carantina. Orban da asigurari ca masurile de carantinare nu vor impiedica exercitarea dreptului de vot. "Exista o oarecare ingrijorare a cetatenilor cu privire la exercitarea…

- Unul dintre jucatorii convocati pentru partida cu Danemarca a fost depistat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, informeaza frf.ro.Acesta a avut un test negativ la sosirea în cantonament, însa a doua zi dimineata fotbalistul a comunicat staff-ului ca este contact direct cu o persoana ce în…

- Direcția de Sanatate Publica Valcea a anunțat ca de la inceputul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate 6.090 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. In județ s-au inregistrat 61 de decese. Persoanele decedate se aflau in evidența și cu alte afecțiuni medicale. In prezent, in…