- Premierul francez Jean Castex a anuntat vineri introducerea testelor obligatorii pentru calatorii care sosesc in Franta din 16 tari din afara Uniunii Europene, in care rata infectiilor cu COVID-19 este considerata ridicata, intre care SUA si Algeria, precum si o generalizare a

- Tarile de Jos a reintrodus, miercuri, interdictia de intrare pentru calatorii veniti din Serbia si Muntenegru, la o saptamana dupa ce luase masura deschiderii lor, autoritatile olandeze justificand masura prin cresterea rapida a numarului de cazuri de COVID-19 in cele doua state, transmite Reuters.…

- Premierul olandez Mark Rutte preciaza, vineri, ca nu vede nicio urgenta in vederea incheierii unui acord - inca de la summitul european de la 17 iulie - cu privire la fondul relansarii economice a Uniunii Europene, in urma socului cauzat de pandemia covid-19, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Nu…

- Ungaria nu permite accesul cetatenilor din afara spatiului UE, cu exceptia Serbiei, a transmis premierul Viktor Orbán, dupa ce a fost dezbatuta propunerea Uniunii Europene prin care aceasta a solicitat statelor membre sa îsi deschida granitele în cazul a 14 tari din afara Europei.…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, marți, ca dorește ca cetațenii britanici sa poata calatori fara restricții în Spania și Franța „cât de curând putem”, dar a aparat politica guvernului sau de carantina pentru cei care intra în Marea Britanie, potrivit Reuters.„Nu…

- Unitatile de invatamant din Franta se vor redeschide progresiv pe baza de voluntariat incepand de la 11 mai in cazul gradinitelor si scolilor primare si de la 18 mai in cazul colegiilor, a anuntat marti in parlament prim-ministrul Edouard Philippe, precizand si ca mastile vor fi obligatorii in transportul…

- Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters. "Riscul unui al…

- Premierul francez Edouard Philippe a declarat marti ca izolarea impusa drept raspuns la pandemia de COVID-19 a salvat 62.000 de vieti intr-o luna, dar ca mentinerea restrictiilor ar insemna sa se riste colapsul economiei, relateaza Reuters. In cadrul unui discurs sustinut in Parlament, Edouard Philippe…