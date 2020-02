CORONAVIRUS. Telefoanele iPhone, afectate de epidemia de coronavirus din China Productia si livrarile de smartphone-uri catre companiile care sunt clientii grupului taiwanez Foxconn, printre care se numara si Apple, ar putea avea de suferit daca uzinele Foxconn din China vor ramane inchise pentru a doua saptamana consecutiva, pe fondul epidemiei de coronavirus, a declarat luni pentru Reuters o sursa din apropierea acestui dosar. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

