Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis e in panica! Soția lui Viorel Lis a luat toate masurile necesare pentru a se feri de coronavirus. Pentru sanatatea soțului ei se teme cel mai mult, noteaza click.ro. Viorel Lis are 75 de ani și mai multe boli asociate, așa ca intra in categoria persoanelor cu risc in cazul in care s-ar […]

- Liga Profesionista de Fotbal din Franța a anunțat, marți, ca toate meciurile din Ligue 1 și Ligue 2 se vor disputa cu porțile închise pâna la data de 15 aprilie, din cauza epidemiei de coronavirus.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a luat deja decizia inchiderii colegiului. Maine, cei peste 1000 de elevi ai colegiului Hasdeu vor ramane acasa. Astazi, la ora 23:00, la Prefectura va avea loc o ședința de urgența ce are drept tema masurile privind protejarea de infectarea cu noul virus…

- Autoritatile din capitala Rusiei, Moscova, au amenintat duminica aceasta cu pana la cinci ani de inchisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamani dupa ce au vizitat tari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters, citat de

- David Hallberg, balerin al American Ballet Theater (ABT) din New York, a fost numit director artistic al Australian Ballet, a anuntat marti prestigioasa companie de dans din Australia, noteaza AFP potrivit news.ro.Hallberg, in varsta de 37 de ani, care a fost in 2011 primul american care a…

- Muzeul Luvru, cel mai vizitat din lume, nu si-a deschis portile duminica si luni, din cauza unei sedinte a conducerii cu personalul, in contextul epidemiei de coronavirus, relateaza Le Figaro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va vizita, la 26 decembrie, Teatrul Bolsoi din Moscova, unde va fi organizata o seara festiva cu prilejul Anului Nou 2020, a anuntat o sursa din cadrul Serviciului de presa al Kremlinului.„Seful statului rus va participa, joi, la seara de Anul Nou de la…