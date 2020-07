Rezidentii din Moscova vor putea sa mearga din nou la teatru incepand din 1 august dupa o pauza de peste patru luni, au anuntat autoritatile locale miercuri, in contextul in care bilantul infectarilor cu noul coronavirus a depasit in Rusia pragul de 700.000 de cazuri, informeaza Reuters. Salile de teatru moscovite vor putea sa functioneze la 50% din capacitate, a declarat consilierul special al presedintelui Vladimir Putin pentru cooperare culturala internationala, Mihail Svidkoi, citat de agentia de presa TASS. Mihail Svidkoi a adaugat ca spera ca acest procent sa devina mai mare in luna septembrie.…