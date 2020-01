Coronavirus: Ţările în care s-au înregistrat cazuri de infectare Iata care este lista tarilor care au anuntat cazuri de imbolnaviri cu noul coronavirus, conform AFP. In China circa 2.744 de persoane au fost infectate. Cel mai recent bilant, prezentat de autoritati luni, este de 81 de pacienti care au decedat. Un numar de alte 24 de decese au fost inregistrate in provincia Hubei, epicentrul epidemiei, dar niciun nou deces nu a fost confirmat in afara acestei regiuni. Un prim deces a fost anuntat duminica in Shanghai, cel al unui barbat in varsta de 88 de ani. Sase cazuri au fost inregistrate in regiunea autonoma Hong Kong. Mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

