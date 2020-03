Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul epidemiei provocate de noul coronavirus a atins 1.807 morti in China continentala, dupa 93 de noi decese in provincia Hubei, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, relateaza AFP.

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a depasit 900, intr-o singura zi au pierzandu-si viata 97 de persoane, conform CNN. Comisia pentru sanatate publica din China a anuntat duminica seara ca inca 97 de persoane au murit din cauza coronavirusului, bilantul deceselor ajungand la 908. Acestoa li…

- Numarul de decese cauzate de coronavirus in China a crescut la 425, dupa ce autoritatile din provincia Hubei au anuntat marti inca 64 de cazuri de deces, relateaza AFP. In actualizarea sa zilnica, comisia...

- Numarul deceselor provocate de noul tip de coronavirus descoperit in China a ajuns sambata la 304, o creștere cu 45 de cazuri fața de ziua precedenta, a anunțat televiziunea chineza de stat CCTV, citata de site-ul agenției de presa Reuters.

- Rusia a pus capat sâmbata posibilitatii pentru chinezi de a intra fara viza pe teritoriul sau în scop turistic si a încetat sa le mai acorde vize de lucru din cauza epidemiei de pneumonie virala, potrivit AFP.Aceste masuri urmaresc "sa asigure securitatea tarii, sa protejeze…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de...

- Un numar mare de festivitati prevazute pentru Noul An Chinezesc au fost anulate sambata in China, unde autoritatile isi dubleaza eforturile pentru a impiedica raspandirea noului virus mortal, care deja a provocat moartea a 41 de persoane si a blocat peste 40 de milioane de oameni in regiune, scrie AFP.