Barbații și femeile din aceasta țara vor merge la cumparaturi in zile diferite in perioada sarbatorilor de iarna, o masura impusa pentru prevenirea raspandirii pandemiei de coronavirus. Este vorba despre țara Panama, unde, incepand de luni, barbații și femeile vor trebui sa mearga la cumparaturi in zile diferite in perioada sarbatorilor. „Incepand de luni, 21 decembrie, cu scopul de a reduce deplasarile, cumparaturile vor fi facute in functie de gen”, a declarat ministrul panamez al Sanatatii, Luis Sucre, intr-un mesaj televizat, conform Agerpres. De Craciun si Anul Nou va fi instituita carantina…