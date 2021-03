Coronavirus: Tadjikistanul lansează campania de vaccinare Tadjikistanul, care a afirmat la sfarsitul lui ianuarie ca a invins pandemia de coronavirus si nu a inregistrat oficial niciun nou caz de atunci, a demarat luni campania de vaccinare, potrivit unui decret publicat pe site-ul presedintiei de la Dusanbe, noteaza AFP.



Semnat de presedintele Emomali Rahmon, decretul ordona autoritatilor "sa procedeze din 22 martie la vaccinarea in etape impotriva COVID-19 in randul grupurilor vulnerabile".



Decretul nu ofera mai multe detalii si nici nu indica ce categorii ale populatiei sunt considerate vulnerabile.



Nu este specificat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

