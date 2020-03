Coronavirus: Suport psiho-emoțional gratuit pentru românii care își fac griji Fiecare dintre noi trece, in momentul de fața, prin situații nemaiintalnite. In contextul crizei provocate de noul coronavirus, comunitatea ATLAS atrage atenția asupra problemelor psiho-emoționale cu care ne putem confrunta. In acest sens, cei de la ATLAS au decis sa puna la dispoziție un numar de telefon gratuit la care vor raspunde specialiști liciențienți din domeniu. Starea fizica, mintala și emoționala sunt foarte importante in aceste vremuri grele. De aceea, specialiștii au creat ATLAS Help Line pentru a oferi suport psiho-emoțional gratuit. Citește și OMS a declarat pandemie de coronavirus!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

