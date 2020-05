Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a raportat, pe 24 iunie, 153 de decese in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mare numar de morți anunțat de la inceputul pandemiei de coronavirus, informeaza autoritațile sanitare.Din cele 153 de decese, 59 au fost inregistrate in capitala Moscova, epicentrul epidemic din Rusia.Conform autoritaților…

- Jens Lehmann, fostul portar al Germaniei, la CM 2006 și Euro 2008, trimis la psihiatru de fani din cauza unor afirmații legate de coronavirus, s-a infectat la jumatatea lui martie. Jens Lehmann, fostul portar la echipe precum Borussia sau Arsenal, s-a remarcat de la inceputul pandemiei numai prin afirmații…

- Germania este inca la inceputul pandemiei de coronavirus, a afirmat joi cancelarul Angela Merkel, precizand ca oamenii vor fi nevoiti sa traiasca cu ea mult timp, potrivit Reuters."Nu traim ultima faza a pandemiei. Suntem inca la inceput", a spus ea in camera inferioara a parlamentului, Bundestag,…

- Noile date comunicate de Protectia Civila din Italia arata o situatie stabila: scad internarile pentru persoanele in stare grava si mai putin grava, incepe sa creasca usor numarul noilor cazuri. Insa, numarul celor care se vindeca zilnic ramane mare, aproape 2.000. In ultimele 24 de ore au murit 610…

- 27 de cetateni romani aflati in strainatate au decedat de la inceputul pandemiei de COVID-19 pana in prezent, informeaza duminica Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un numar de 401 cetateni romani aflati in strainatate au fost confirmati ca fiind infectati cu noul tip de coronavirus. ‘In ceea ce…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis, marti, in unanimitate, sa interzica timp ce 30 de zile intrarea in UE a persoanelor care nu sunt cetateni ai blocului comunitar, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, transmite AFP, preluata de Agerpres.