Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat vineri la telefon cu omologul german, Frank-Walter Steinmeier, despre o cooperare stransa intre autoritatile din cele doua tari pentru combaterea efectelor negative ale pandemiei de COVID-19 asupra lucratorilor romani din Germania.Seful statului a transmis solidaritatea…

- Chiar daca nu exista dovezi stiintifice conform carora animalele transmit COVID-19, Academia Franceza de Medicina le-a cerut miercuri oamenilor sa isi ia masuri de precautie, relateaza AFP. "Pana in prezent, nu exista nicio demonstratie stiintifica cu privire la riscul contaminarii oamenilor cu coronavirus…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat sambata seara o serie de restricții de circulație care, chiar daca au caracter de recomandare, trebuie... The post Coronavirus. Masuri dure anunțate de autoritați appeared first on Renasterea banateana .

- Turcia a anuntat miercuri inchiderea frontierelor terestre cu Grecia si Bulgaria pentru tranzitul persoanelor, in cadrul masurilor de limitare a propagarii noului coronavirus, transmit AFP si Reuters. Punctele de trecere de la frontierele cu cei doi vecini vor fi inchise incepand de miercuri de la miezul…

- Europa pierde 1 mld. euro pe luna din turism, din cauza absenței turiștilor chinezi. Economia mondiala incetinește semnificativ, din cauza epidemiei de coronavirus Sectorul turistic din Uniunea Europeana (UE) a pierdut aproape doua milioane de innoptari de la inceputul lunii ianuarie din cauza absentei…

- Sectorul turistic din Uniunea Europeana (UE) a pierdut aproape doua milioane de innoptari de la inceputul lunii ianuarie din cauza absentei chinezilor, iar aceasta presupune un cost de un miliard de euro pe luna, a declarat, luni, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, citat de EFE.…

- Comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, anunta ca Uniunea Europeana are incredere deplina in autoritatile italiene si in deciziile pe care le iau cu privire la coronavirus.Cel mai recent bilant al epidemiei de coronavirus in Italia indica 130 de imbolnaviri, iar numarul deceselor…

- Reteaua de socializare Facebook a avertizat luni asupra riscurilor asupra inovatiei si libertatii de exprimare, inaintea publicarii de catre Uniunea Europeana a unui proiect cu reguli menite sa franeze avansul companiilor americane si chineze din sectorul inaltelor tehnologii, relateaza agentia Reuters.…