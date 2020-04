Coronavirus: Summitul COP26 de la Glasgow amânat pentru anul viitor Conferinta internationala privind schimbarile climatice COP26 care urma sa se desfasoare in noiembrie la Glasgow a fost amanata din cauza pandemiei de COVID-19, a anuntat miercuri guvernul britanic, noteaza AFP. "Tinand cont de impactul mondial si continuu al COVID-19, organizarea unei COP26 ambitioase si incluzive in noiembrie 2020 nu mai este posibila", a detaliat guvernul pe site-ul sau, precizand ca summitul va avea loc in orasul scotian, dar in 2021, la o data care va fi comunicata ulterior. Decizia a fost luata de reprezentantii ONU in domeniul schimbarilor climatice, in acord cu Marea Britanie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

