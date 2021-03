Stiri pe aceeasi tema

- Danemarca, Suedia si Norvegia au anuntat vineri ca au nevoie de timp suplimentar pentru a decide daca vor folosi vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, chiar daca agentia de reglementare a Uniunii Europene a spus ca beneficiile depasesc riscurile, iar ca urmare mai multe tari au reluat utilizarea…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 419 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Danemarca - 310 locuri de munca pentru: lucratori in agricultura, specialist IT; Norvegia – 58 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, ghid (stagiar) pentru…

- Suedia se confrunta de trei saptamani cu o crestere cu 10% a cazurilor de COVID si inregistreaza o rata inalta a spitalizarilor, iar autoritatile sanitare considera ca tara se indreptata spre al treilea val al pandemiei, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Numarul total al cazurilor a ajuns la 669.113,…

- Industria automobilelor se va confrunta cu mai multe schimbari in acest deceniu decat in secolul trecut, intrucat interdicțiile privind vanzarea de mașini noi pe benzina și diesel sosesc pana in 2025 in Norvegia, urmate in 2030 de Regatul Unit, Danemarca, Germania, India și Suedia. In special pentru…

- Inca de la dispariția serviciilor Google de pe telefoanele Huawei, compania din China a cautat sa compenseze cu aplicații din ecosistemul propriu pentru a putea oferi utilizatorilor alternative viabile. Una dintre aplicațiile cele mai folosite la nivel mondial, Google Maps, nu este disponibila pe terminalele…

- Incepand de sambata, toți cei care vor intre pe teritoriul Suediei trebuie sa prezinte un test negativ de coronavirus, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de sosire. Autoritațile de la Stockholm au luat aceasta decizie pentru a putea opri raspandirea noilor mutații ale virusului, mult mai contagioase…

- Expertul in sanatate publica Vlad Mixich a prezentat pe pagina sa de pe o retea de socializare cazul unei functionare din Romania care are un salariu fabulos. Sefa Serviciului Administrativ de la Autoritatea Rutiera Romana are un salariu comparabil cu al premierului Canadei si mai mare decat sefii guvernelor…

- Suedia a identificat un prim caz de contaminare cu noua tulpina de coronavirus care circula in Marea Britanie. Pacientul este o persoana care a calatorit in regatul Unit. Autoritatile sanitare suedeze au anunțat, sambata, ca noua tulpina a virusului SARS-Cov-2 a fost detectata la o persoana care a calatorit…