Coronavirus: Suedia le va cere de sâmbătă străinilor să prezinte un test negativ la intrarea în ţară Cetatenii straini care vor calatori de sambata in Suedia vor trebui sa prezinte la intrarea in tara un test negativ la coronavirus efectuat cu cel mult 48 de ore in urma, a anuntat miercuri guvernul de la Stockholm, transmite Reuters.



Decizia a fost luata la recomandarea de saptamana trecuta a Agentiei de sanatate publica, cu scopul de a preveni raspandirea noilor variante ale coronavirusului.



'Incepand de sambata, 6 februarie, cetatenii straini care doresc sa intre in Suedia vor trebui sa arate un test negativ la COVID-19. Fara asa ceva nu vor putea intra in tara',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

