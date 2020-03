Coronavirus: Suedia anunţă un plan de ajutorare de 28 de miliarde de euro Suedia a anuntat luni un plan de ajutorare a intreprinderilor de pana la 28 de miliarde de euro in fata consecintelor economice ale noului coronavirus, noteaza AFP. "Este o situatie absolut unica pentru economia suedeza", a comentat ministrul de finante, Magdalena Andersson, intr-o conferinta de presa la Stockholm. "Dorim cu anuntul de astazi (luni) sa permitem intreprinderilor sa supravietuiasca pe cat posibil acestei crize", a adaugat ea. Aceste masuri constau in principal din asigurarea de catre stat a platii salariilor pentru persoanele care se confrunta cu probleme din cauza reducerii activitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

