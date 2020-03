Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a apreciat luni ca "inutila" amanarea primarelor prezidentiale din cauza coronavirusului, la scurt timp dupa ce guvernatorul de Ohio a recomandat amanarea votului prevazut marti in acest stat lovit de pandemie, relateaza AFP. "Las in grija statelor sa decida asta.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP. "Administratia mea le recomanda tuturor…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…

- Procedura de destituire, Coreea de Nord, imigrația: John Kelly, fost șef de cabinet al lui Donald Trump, a facut în aceasta saptamâna o lista a lucrurilor cu care nu a fost de acord cu președintele american pentru care a lucrat pâna în ianuarie 2019, relateaza Le Vif, citat de…

- Presedintele american, Donald Trump, a decretat vineri noi restrictii pentru accesul in Statele Unite al cetatenilor din sase noi state, printre care Nigeria, cea mai populata tara din Africa, dupa un foarte controversat decret impotriva imigratiei, scrie AFP potrivit Agerpres. Noua masura se refera,…

- Presedintele american Donald Trump va semna miercuri noul acord comercial trilateral negociat luni intregi cu Mexicul si Canada, dar si cu opozitia democrata din Congres, a facut cunoscut joi un responsabil de la Casa alba, potrivit AFP preluat de agerpres. Este ultimul act al unui proces foarte…

- Presedintele amercian Donald Trump a revenit marti și a declarat ca nu se asteapta la un razboi impotriva Iranului, dupa atacul asupra Ambasadei din SUA, relateaza Agerpres."Nu vad sa se intample aceasta", a declarat Trump unui jurnalist care l-a intrebat despre posibilitatea unui razboi impotriva Republicii…