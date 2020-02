Coronavirus: SUA şi Coreea de Sud amână exerciţiile militare comune Statele Unite ale Americii si Coreea de Sud au amanat joi exercitiile militare comune din cauza epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat Comandamentul fortelor comune, relateaza AFP. Decizia a fost luata dupa ce Seulul a declarat cel mai inalt nivel de alerta ''grava'' privind virusul, a declarat Comandamentul fortelor comune intr-un comunicat, adaugand ca manevrele militare au fost amanate ''pana la un nou ordin''. Autoritatile sanitare din Coreea de Sud au identificat joi 334 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, ceea ce a crescut la 1.595 numarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

