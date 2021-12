Coronavirus: SUA reduc carantina în faţa exploziei numărului de contaminări Autoritatile sanitare americane au redus luni la jumatate perioada recomandata de carantina pentru persoanele pozitive la COVID-19, presedintele Joe Biden îndemnând "sa nu se intre în panica", în pofida cresterii puternice a contaminarilor zilnice din cauza variantei Omicron, scrie AFP, preluat de Agerpres. Durata izolarii scade de la zece la cinci zile pentru persoanele asimptomatice si de la 14 la cinci zile pentru cazurile contact nevaccinate, a indicat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din SUA.



