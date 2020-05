Stiri pe aceeasi tema

- Companiile private din Statele Unite au disponibilizat un numar record de 20,236 milioane de muncitori în luna aprilie, ca urmare a închiderilor obligatorii ale firmelor și masurilor de carantina care au ravașit economia americana, relateaza Reuters.Prabușirea în numarul de…

- Cea mai mare economie a lumii a pierdut 30 milioane de angajați, intr-o luna și jumatate, din cauza pandemiei Aproape 4 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj in ultima saptamana, ceea ce duce numarul total al cererilor pentru alocatii de somaj depuse in ultimele sase saptamani…

- Alti 3,8 milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de somaj in ultima saptamana, ceea ce duce numarul total al cererilor pentru alocatii de somaj depuse in ultimele sase saptamani in SUA la peste 30 de milioane, o dovada a problemelor economice provocate de pandemia de coronavirus, transmite…

- Niciun pacient cu coronavirus nu maieste internat in Wuhan, orașul de unde a inceput urgia, acomunicat un oficial chinez. Anunțul a fost facut duminica, de MiFeng, purtatorul de cuvant al Comisiei Naționale de Sanatate.„Ultimele date arata ca pe 26 aprilie, numarul noilor pacienți cu coronavirus din…

- China a anuntat joi ca va dona inca 30 de milioane de dolari Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care are nevoie de mai mult de 1 miliard de dolari pentru a finanta lupta impotriva pandemiei de coronavirus ce a ucis peste 180.000 de persoane in intreaga lume, informeaza Reuters. Promisiunea…

- Oprah Winfrey a anuntat ca va dona 10 milioane de dolari pentru cei afectati de pandemia de coronavirus. O parte din suma va fi donata unui fond caritabil cofondat de Leonardo DiCaprio. Vedeta TV realizeaza pentru Apple TV+ o emisiune despre criza provocata de COVID-19, conform Reuters.Vedeta…

- Fenomenul de imbatranire demografica s-a accentuat, populatia varstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 507 mii persoane populatia tanara de 0-14 ani (3,752 milioane fata de 3,245 milioane persoane), arata Institutul Național de Statistica. Datele sunt importante avand in vedere faptul ca specialiștii…

- Numarul de locuri de munca a crescut semnificativ, in SUA, in luna februarie, ceea ce da un impuls economiei Statelor Unite intr-o perioada in care incertitudinile cu privire la epidemia de coronavirus au speriat investorii, a comunicat, vineri, Reuters, potrivit MEDIAFAX.Per total, economia…