Coronavirus SUA: Negocieri fără succes asupra pachetului economic de stimulare Negocierile pentru un acord asupra unui plan major de relansare a economiei americane, lovita puternic de pandemia coronavirusului, au continuat în Congresul Statelor Unite și marți noapte, fara a se ajunge însa la un rezulat concret, informeaza AFP



Republicanii și democrații negociaza începând de vineri asupra unui plan economic care ar putea fi cel mai mare pachet de stimulare aprobat vreodata în Congres.



În timp ce cea mai mare economie din lume a intrat deja într-o recesiune, pachetul de relansare economica ar trebui sa mobilizeze aproximativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

