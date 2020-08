Stiri pe aceeasi tema

- Un ziarist care l-a insotit pe presedintele american Donald Trump intr-o vizita efectuata vineri la Tampa Bay (Florida) a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Asociatia corespondentilor de la Casa Alba, relateaza marti dpa. Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la…

- Consilierul lui Donald Trump pentru securitate nationala, Robert O'Brien, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat luni Casa Alba, relateaza AFP si dpa. Robert O'Brien, care ocupa un post crucial in cadrul executivului american, prezinta "simptome usoare", a precizat aceasta intr-un comunicat.…

- Doar un pic peste o treime dintre americani aproba modul in care Donald Trump gestioneaza criza noului coronavirus, releva un sondaj Reuters-Ipsos publicat miercuri, in contextul in care bilantul mortilor din cauza covid-19 a depasit pragul de 120.000, iar seful statului vrea sa se scada numarul…

- Dupa un week-end de proteste masive în Statele Unite, oficialii Casei Albe delibereaza asupra unui plan ca președintele Donald Trump sa se adreseze națiunii în aceasta saptamâna pentru a vorbi despre probleme legate de rasa și unitate naționala, dupa cum a dat de înțeles Ben…

- Numarul total al infecțiilor cu Covid-19 a ajuns marți la 6.371.749, in timp ce 2,905,006 de bolnavi s-au vindecat, iar 377.560 au murit, potrivit datelor publicate pe worldometers.info . Statele Unite au depasit luni pragul de 1,8 milioane de cazuri confirmate de COVID-19 si raporteaza peste 105.003…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro a participat duminica la un miting alaturi de susținatorii sai, sfidând înca o data standardele de sanatate și regulile de distanțare sociala, într-un moment în care țara înregistreaza aproape jumatate de milion de cazuri de infectare…