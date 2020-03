Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite iau în calcul sa interzica intrarea pe teritoriul lor a calatorilor ce vin din Europa, din cauza coronavirusului, așa cum au facut deja în cazul persoanelor care veneau din China, a declarat miercuri un înalt oficial american, potrivit AFP.„Ne punem întrebarea…

- In intreaga lume, au fost inregistrate peste 92.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 3.127 de decese. Cea mai afectata ramane China – tara de unde a plecat virusul – cu peste 80.000 de cazuri de infectare si peste 2.900 de decese. Urmeaza Coreea de Sud, Iranul si Japonia, iar…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a trecut de 79.000, iar numarul deceselor 2.619, 27 fiind in afara Chinei, conform CNN.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile din Italia Luni,…

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…

- Skoda a publicat raportul cu privire la livrarile efectuate in 2019. Conform oficialilor companiei, anul trecut, producatorul din Mlada Boleslav a livrat 1.242.800 de unitați, in scadere cu 0.9% fața de rezultatul obținut in 2018. Skoda menționeaza ca aceasta scadere a fost cauzata, in princial, de…

- Constructorul auto german Mercedes-Benz si-a aparat cu succes titlul de cel mai mare producator mondial de automobile de lux, dupa ce si-a devansat rivalii BMW AG si Audi pentru al patrulea an consecutiv, transmite Bloomberg, informeaza AGERPRES . Vineri, producatorul a informat ca livrarile sale de…

- Tenismenul Alexandru Coman (14 ani) a fost convocat de capitanul nejucator al naționalei României de tenis, Gabriel Trifu, pentru meciul cu China, din Cupa Davis, informeaza Mediafax.Decizia a fost luata datorita rezultatelor foarte bune ale jucatorului din Craiova, care este pe primul loc…

- „Vor fura engros secrete de stat, indiferent ca sunt secrete nucleare ale Marii Britanii sau secrete de la M16 sau M15”, a avertizat O’Brien marți, intr-un interviu acordat Financial Times. „Este oarecum socant pentru noi ca britanicii privesc Huawei ca pe o decizie comerciala. 5G este o decizie…