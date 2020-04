Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au devenit prima tara de pe glob care a depasit pragul de 2.000 de decese cauzate de noul coronavirus intr-o singura zi, cu 2.108 de decese in 24 de ore, conform datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, vineri, la ora locala 20:30, informeaza sambata AFP. Numarul total al deceselor…

- Bilantul mondial al epidemiei de coronavirus a depasit joi 50.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Numarul cazurilor de infectari se apropie de un milion, tarile cele mai afectate sunt: Statele Unite, Italia si Spania. Citește și: Victor Costache…

- Noul coronavirus a ucis un numar record de 884 de persoane in Statele Unite in ultimele 24 de ore, potrivit bilantului prezentat miercuri seara de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP, scrie agerpres.ro. Aceasta crestere rapida ridica la 4.475 de decese bilantul total in intreaga tara de la declansarea…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia noului coronavirus in Statele Unite a trecut pragul de 4.000, dublandu-se in doua zile, a anuntat, miercuri, Universitatea Johns Hopkins. relateaza AFP preluata de news.ro. In total, 4.076 de decese cauzate de covid-19 au fost inregistrate, pana miercuri, de la…

- Bilanțul mortilor in SUA este unul subru. Potrivit bilanațului oferit de catre Universitatea Johns Hopkins, Coronavirusul a ucis un numar de 865 de persoane in doar 24 de ore. Aceasta crestere spectaculoasa a ridicat la 3.873 de decese bilantul total de la debutul pandemiei, potrivit agerpres.ro .…

- In ultimele 24 de ore au murit 832 de oameni din cauza coronavirus, in Spania. Este cea mai neagra zi de la inceputul crizei. Au fost identificate 8.189 cazuri noi de coronavirus și s-a ajuns la un total de 72.248 cazuri de coronavirus in Spania. Numarul morților total de pana acum a ajuns la 5,690.Bilanțul…

- Bilantul epidemic a ajuns la peste 600 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 50.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 606 persoane au murit in Statele Unite din cauza epidemiei de coronavirus si se inregistreaza 50.206 de infectare, conform bilantului anuntat…

- Bilantul pandemiei a depasit nivelul de 16.000 de morti la nivel mondial si se inregistreaza peste 367.000 de cazuri de coronavirus, conform cifrelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins (SUA).Bilantul pandemiei a ajuns la 16.113 morti pe plan global, inregistrandu-se 367.457 de cazuri…