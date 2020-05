Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi experti respectati au avertizat ca pandemia de coronavirus va mai dura ceva timp. Dupa ce aceștia au specificat doua variante posibile cu privire la incheierea crizei, Statele Unite ale Americii au autorizat, in regim de urgenta, folosirea medicamentului Remdesivir.

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a acordat companiei de bio-farmaceutice Gilead Sciences autorizatia de utilizare a medicamentului sau antiviral experimental remdesivir, remediu ce scurteaza durata de refacere a pacientilor infectati cu COVID-19, informeaza AFP si Reuters.

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental remdesivir, al companiei de biotehnologie Gilead Sciences, poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare al unui studiu…

- Un oficial american de rang inalt a declarat ca medicamentul antiviral remdesivir, momentan in teste și produs de compania Gilead Sciences, cel mai probabil va deveni standardul in tratarea COVID-19. Primele rezultate au aratat, miercuri, in urma unui studiu clinic important, ca anumiți pacienți s-au…

- Profesorul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, spune ca momentul gasirii unui tratament pentru combaterea infecției cu coronavirus e tot mai aproape. Peste 100 de pacienți din diferse țari ale lumii, tratați cu medicamentul inovativ american, Remdesivir, care aveau forme…

- Intr-un comunicat, Departamentul de Sanatate a declarat ca FDA a dat unda verde ca aceste tratamente sa fie "distribuite si prescrise de medici pacientilor adolescenti si adulti spitalizati cu COVID-19, intr-o maniera adecvata, cand un studiu clinic nu este disponibil sau nu se poate face". Presedintele…

- Parlamentul spaniol a aprobat, la primele ore ale zilei de joi, dupa o sedinta maraton, prelungirea starii de urgenta cu 15 zile, pana la 12 aprilie, transmite Reuters. O majoritate de 321 de deputati au votat pentru, iar 28 s-au abtinut. Partidul Popular, cea mai mare formatiune din opozitie,…