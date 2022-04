Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au ordonat angajatilor neesentiali ai consulatului sau din Shanghai sa paraseasca orasul, pe fondul unei explozii de cazuri COVID si a masurilor stricte de izolare in metropola, a anuntat marti ambasada americana, informeaza Agerpres , care preia AFP. Departamentul de Stat al SUA a „ordonat…

- China a raportat duminica un total de 13.287 de noi cazuri zilnice pentru 2 aprilie, cel mai ridicat nivel din februarie 2020, majoritatea in provincia Jilin (nord-est) și in centrul financiar Shanghai, relateaza Reuters. Sunt 1.506 cazuri confirmate de coronavirus in ziua precedenta, a precizat duminica…

- Aproximativ 5.000 de oameni și peste 1.000 de vehicule private „sunt deja in siguranța”, a anunțat Kyrylo Timoșenko, șef adjunct al biroului președintelui Volodimir Zelenski, dupa ce prima zi de evacuari din orașul Sumi, din nord-estul Ucrainei, s-a incheiat cu succes,

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenskiy sa îl evacueze din Kiev, însa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramâna în capitala țarii, chiar daca este în pericol, potrivit deschide.md. Statele Unite s-au oferit sa îl scoata pe presedintele…

- Membrii personalului american pentru Securitatea și Cooperarea in Europa (OSCE) au inceput sa paraseasca, orașul Donețk, din estul Ucrainei , aflat sub controlul rebelilor. Statele Unite și aliații sai și-au indemnat cetațenii sa paraseasca Ucraina imediat pentru a evita o invazie, inclusiv un posibil…

- Ministerul de Externe din Israel a emis, vineri, un avertisment de calatorie pentru Ucraina si a anuntat evacuarea personalului ambasadei si a familiilor diplomatilor israelieni stationati acolo, pe fondul temerilor privind o invazie rusa, informeaza Times of Israel. Intr-un comunicat al ministerului,…

- Statele Unite au ordonat membrilor de familie ai angajatilor sai guvernamentali din Belarus sa paraseasca aceasta tara, care are relatii apropiate cu Rusia, pe fondul tensiunilor dintre Washington si Moscova pe tema crizei ucrainene. Departamentul de Stat al SUA a informat ca aceasta decizie a fost…