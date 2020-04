Stiri pe aceeasi tema

- Administratia SUA ar putea impune sanctiuni privind vizele acelor tari care refuza sau care amana nejustificat sa accepte cetateni de-ai lor deportati din Statele Unite in timpul pandemiei de coronavirus, informeaza sambata Reuters si dpa potrivit Agerpres. Intr-un memorandum adresat vineri seara…

- Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din Statele Unite ale Americii a anunțat joi, la ora 20.00GMT, ca un numar de 14.696 de persoane au decedat din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza Reuters.Dintre acestea, 1.942 au murit in ultimele 24 de ore, dintre care cele mai multe in statul New…

- Donald Trump, 73 de ani, președintele Statelor Unite ale Americii, a anuntat ca s-a supus unui al doilea test pentru coronavirus joi, folosind un diagnostic rapid.Conform lui Doland Trump, rezultatul testului a venit in mai puțin de un sfert de ora și acesta a stabilit ca președintele SUA nu este infectat…

- O fetița de patru ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o surpriza incredibila, de ziua ei de naștere, in contextul pandemiei de coronavirus. Mai mulți prieteni au trecut cu mașinile prin fața casei ei și i-au urat „La mulți ani” sau chiar i-au aruncat cadouri.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a lansat luni un apel americanilor sa evite orice adunare cu mai mult de 10 persoane pentru a incerca sa limiteze pandemia noului coronavirus, care, in opinia sa, ar putea lua sfarsit in Statele Unite in iulie sau august, noteaza AFP. "Administratia mea le recomanda tuturor…

- Air France a luat la cunoștința noile restricții emise de Departamentul de Securitate Interna (DHS) privind accesul pe teritoriul Statelor Unite ale Americii incepand cu data de 14 martie 2020.

- Presedintele SUA Donald Trump a salutat acordul semnat sambata, la Doha, intre Statele Unite si talibani ca un demers menit sa puna capat celui mai indelungat razboi al Americii si sa aduca in tara trupele americane din Afganistan, relateaza Reuters. ''Lucram pentru a pune capat celui mai indelungat…

- Administrația președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a declarat stare de urgența din cauza noului tip de coronavirus din China, astfel ca cetațenii straini care au calatorit recent in China nu vor mai putea intra pe teritoriul american, potrivit Reuters.De asemenea, cetațenii americani…