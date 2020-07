Coronavirus SUA: Aproape 28 de milioane de americani ar putea rămâne fără locuințe În timp ce restrictiile menite sa limiteze raspândirea coronavirusului închideau largi sectoare ale economiei americane, trimitând în somaj milioane de angajati, un sistem de moratorii adoptate în SUA în luna martie le-a permis datornicilor sa nu fie evacuati din case, dar acum acest sistem de protectie ajunge la final, relateaza joi Reuters și Agerpres.



Moratoriile au expirat deja în 29 de state ale SUA si sunt pe punctul sa se încheie si în celelalte. Un act federal care protejeaza circa o treime dintre chiriasii americani ce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

