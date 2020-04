Rata de mortalitate COVID-19 mai mica, dar mai mare ca in cazul gripei sezoniere și gripei porcineMult mai putini oameni dintre cei infectați cu noul coronavirus mor din cauza COVID-19 decat s-a estimat anterior, insa totusi peste rata de deces provocata de gripa sezoniera si gripa porcina. Cercetarea publicata luni in revista medicala britanica The Lancet Infectious Diseases , a ajuns la concluzia ca in cazurile confirmate, rata totala de deces a fost de 1,38%, mult mai mica decat cea estimata de Organizația Mondiala a Sanatații, de 3,4%, scrie descopera.ro. Studiul estimeaza ca circa 0,66%…