Coronavirus, studiu: boala ar fi benignă în 80% din cazuri / Principalele concluzii ale studiului Pneumonia Covid-19 se dovedește benigna în patru cazuri din cinci și mortala în numai 2,3% din cazuri, potrivit unui studiu vast facut în China pe mai mult de 70.000 de persoane. Boala aparuta în decembrie la Wuhan (centru) a contaminat peste 72.000 de persoane, din care aproape 1.900 mortal, potrivit La Tribune de Geneva, citat de Rador.

Centrul chinez de control și prevenție a maladiilor a facut un studiu care se refera la 72.314 de cazuri confirmate, suspecți, diagnosticați clinic și asimptomatici de pneumonie virala constatate din 11 februarie. Este vorba de cel… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

