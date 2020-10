Stiri pe aceeasi tema

- Statul Panama si-a redeschis luni frontierele pentru turismul international, cu sosirea unui prim zbor din Miami (Florida), dupa aproape sapte luni in care acestea au fost inchise din cauza crizei sanitare provocate de noul tip de coronavirus, informeaza marti voanews.com . Primii 157 de calatori dupa…

- Presedintele american Donald Trump paraseste astazi Casa Alba pentru prima oara de la externarea din spital, unde a fost tratat pentru COVID-19. Liderul republican incearca sa dea un nou impuls campaniei sale electorale in Florida, un stat-cheie pentru alegerile prezidentiale de luna viitoare, in conditiile…

- Donald Trump va participa luni în Florida la primul miting electoral dupa ce a fost testat pozitiv la coronavirus saptamâna trecuta, a anunțat vineri echipa sa de campanie, relateaza AFP. Sâmbata ar urma sa țina primul sau eveniment public la Casa Alba. Mitingul, care va avea loc…

- CHIȘINAU, 6 aug - Sputnik. Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat amanarea primei dezbateri prezidențiale, programata pentru 29 septembrie, deoarece „in unele cazuri” votarea la alegerile prezidențiale prin poșta poate incepe mai devreme de aceasta data. ”Cum pot trimite alegatorii buletinele…

- Un ziarist care l-a insotit pe presedintele american Donald Trump intr-o vizita efectuata vineri la Tampa Bay (Florida) a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Asociatia corespondentilor de la Casa Alba, relateaza marti dpa. Presedintele asociatiei, Zeke Miller, care este reporter la…

- Statele Unite au inregistrat mai mult de 60.000 de cazuri noi de coronavirus pentru a cincea zi consecutiv, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins preluat de EFE si AFP. Tara inregistrat 61.270 de cazuri suplimentare de COVID-19 si 1.181 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit institutiei…

- Presedintele SUA Donald Trump a anulat joi ''marea'' conventie republicana prevazuta sa aiba loc la Jacksonville, in Florida, pentru a-l desemna drept candidat al partidului in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, decizie luata ca urmare a pandemiei de coronavirus care a luat amploare…

- Un expert a considerat Miami, Florida, noul epicentru al pandemiei de COVID-19 la nivel mondial, si a comparat orasul american cu Wuhan, locul in care isi are originea noul coronavirus. Peste 2.000 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost spitalizate si sute sint in unitatile de terapie intensiva…