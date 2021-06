Stiri pe aceeasi tema

- Noile masuri au intrat in vigoare la miezul nopții. Nu mai trebuie sa purtam masca de protecție afara, cu excepția locurilor aglomerate. Iar carantina de noapte a fost eliminata. Restaurantele și terasele raman deschise pana la miezul nopții. Persoanele vaccinate pot participa la concerte și spectacole…

- "In prezent Unitatea Suport Medical COVID-19, sectie exterioara Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures, este temporar inchisa pentru efectuarea procedurilor de dezinfectie. Speram ca saptamana cealalta, pe la jumatatea saptamanii, sa putem redeschide si sa reluam internarile. In ultimele…

- Carantina naționala, inchiderea școlilor și susținerea orelor online, lockdown-ul pentru elevi, mascat sub forma vacanței prelungite, purtarea maștilor in salile de curs, acolo unde orele se desfașoara fizic, dar și in spațiile deschise, limitarea drastica a programului de funcționare al magazinelor…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit despre faptul ca exista discuții despre relaxarea anumitor restricții, insa nu din cauza protestelor din strada. Potrivit DCNews Arafat a declarat ca „Nu s-a pus problema sa relaxam din cauza protestelor. Proteste au fost și in…

- Un tribunal din Bruxelles a ordonat miercuri guvernului belgian sa ridice in termen de 30 de zile toate masurile restrictive impuse in contextul pandemiei. In caz de neconformare, guvernului ii va fi aplicata o penalitate de 5.000 de euro pe zi. Actiunea in justitie a fost introdusa de Liga Drepturilor…

- Poliția a folosit tunuri cu apa la Bruxelles joi pentru a dispersa mulțimea adunata joi într-un parc pentru un protest care fusese interzis de autoritați din cauza pandemiei cauzate de coronavirus, potrivit AFP.Poliția, desfașurata în cordon, calare sau pe jos, a fost atacata cu…

- Masurile "premature" de eliminare a restrictiilor in Statele Unite, in contextul prezentei mai multor versiuni de coronavirus, au provocat recenta intensificare a epidemiei in Statele Unite, a declarat duminica doctorul Anthony Fauci, directorul Institutului National pentru Alergii si Boli Infectioase…