- In vreme ce vorbim oficial despre o pandemie globala de coronavirus, iar Italia ia masuri drastice și va avea deschise doar farmaciile și supermarketurile, in Romania statisticile legate de numarul de oameni infectati se modifica de la o ora la alta.

- Inca doua cazuri de infecție prin Coronavirus de tip nou au fost confirmate de laborator. Anuntul a fost facut de catre ministrul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, dupa sedinta Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul

- Doua cazuri confirmate de infectie cu coronavirus la Iasi in mai putin de 24 de ore. Numarul celor izolati a inceput din nou sa cresca, ieri, 689 de persoane fiind in aceasta situatie. Alte doua persoane se afla in carantina, in spatiile special puse la dispozitie. Deocamdata, spun specialistii de la…

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 44 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. Autoritațile din Romania raporteaza miercuri seara alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de 5 barbați de…

- Un numar de 25 de persoane au fost confirmate pozitiv la nivel national la testul pentru coronavirus, dintre acestea cinci fiind vindecate, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. ‘La nivel national, pana acum, sunt 25 de persoane confirmate pozitiv la testul coronavirus (COVID-19). Din…

- Un numar de 52 de persoane sunt in carantina si sunt testate pentru coronavirus, iar alte 11.235 de persoane sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala. Din cele 17 cazuri de infectare diagnosticate pana in prezent, 5 persoane au fost deja externate, iar cei internati au o stare buna,…

- Un numar de 18 noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost diagnosticate joi seara în Germania, potrivit autoritatilor sanitare regionale, crescând la 44 numarul de persoane infectate în tara, relateaza AFP. În landul Renania de Nord-Westfalia, cea…

- Autoritațile din domeniul sanatații din provincia chineza Hubei au anunțat ca 56 de persoane au murit duminica din cauza infecției cu noul tip de coronavirus, astfel ca numarul total al deceselor se ridica în prezent la 361, informeaza Mediafax citând CNN. Potrivit aceleiași surse, alte…