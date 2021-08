Stiri pe aceeasi tema

- Calatorii complet vaccinati impotriva covid-19 care sosesc in Anglia din Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite urmeaza sa fie scutiti de carantina - o masura ceruta de sectorul turismului si expatriati, a anuntat miercuri Guvernul britanic, relateaza AFP, potrivit news.ro. Aceasta masura…

- Frontierele Statelor Unite raman in continuare inchise pentru calatorii internationali, indiferent daca sunt vaccinati sau nu, a anuntat Casa Alba, invocand raspandirea rapida a variantei Delta a coronavirusului, o decizie luata in pofida apelurilor la reciprocitate in special ale europenilor. Calatorii…

- Aproximativ 20.000 de afgani care au asistat armata SUA, în special ca translatori, au solicitat în aceasta etapa sa fie evacuati de Statele Unite, a declarat joi Casa Alba, precizând ca acest numar nu include familiile, relateaza La Libre și Agerpres. Acesti afgani si familiile…

- Provocarile trupelor NATO, in frunte cu Statele Unite, la adresa Rusiei afecteaza negativ reputația țarilor-membre ale alianței, crede autorul publicației The National Interest, Dominique Sansone. El noteaza, in aricolul sau, ca retorica agresiva a Casei Albe și a aliaților acesteia din Alianța…

- Uniunea Europeana este de acord sa redeschida frontierele pentru calatorii complet vaccinați. Uniunea Europeana a convenit, miercuri, sa-și redeschida complet granițele pentru persoanele vaccinate impotriva COVID-19, potrivit surselor AFP. Decizia vine odata cu scaderea numarului de cazuri pozitive…

- Casa Alba a anuntat vineri ca Statele Unite se vor alatura unei miscari internationale impotriva extremismului online, la mai bine de doi ani dupa ce fostul presedinte Donald Trump a refuzat sa aderare, informeaza AFP. Washingtonul "se va alatura Apelului de la Christchurch de a actiona impotriva terorismului…