Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au depasit cu mult marti recordul precedent de decese zilnice, raportand aproape 4.500 de decese asociate COVID-19 intr-o singura zi, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, transmite agerpres.ro.

- Statele Unite au inregistrat sambata, pentru a treia zi consecutiv, un numar record de contaminari cu coronavirus in 24 de ore cu aproape 230.000 de cazuri, potrivit datelor de la Universitatea Johns Hopkins, scrie AFP, potrivit news.ro. In timpul aceluiasi interval, Statele Unite au numarat…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat, joi, ca nu va impune ''carantina nationala'', in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in ultimele saptamani, relateaza AFP, citata Agerpres.''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala. Cred ca ar fi contraproductiv'',…

- SUA au atins miercuri pragul de 250.000 de decese cauzate de Covid-19 de la inceputul pandemiei, potrivit unui bilant difuzat de Universitatea Johns Hopkins, scrie hotnews .Tara, unde epidemia a inregistrat o recrudescenta in ultimele saptamani, este de departe cea mai afectata din lume de Covid-19,…

- SUA au atins miercuri pragul de 250.000 de decese cauzate de COVID-19 de la inceputul pandemiei, potrivit unui bilant difuzat de Universitatea Johns Hopkins, relateaza AFP. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva Covid-19Tara, unde…

- Statele Unite ale Americii, tara afectata cel mai mult de coronavirus, a inregistrat un nou record de cazuri zilnice de infectare – 127.021, iar candidatul democrat Joe Biden, care este aproape de obtinerea voturilor pentru fotoliul de la Casa Alba, a promis ca va actiona pe frontul impotriva Covid-19…

- Un nou record de peste 120.000 de noi infectari cu Covid-19 a fost inregistrat joi in SUA, unde epidemia este in creștere de aproximativ doua saptamani, potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, anunța AFP, citata de hotnews . In SUA au fost identificate 123.085 de cazuri noi intre…

- India a depașit opt ​​milioane de cazuri de coronavirus, conform Guvernului indian. Țara asiatica este a doua cea mai afectata de pandemie dupa Statele Unite, cu aproape 9 milioane de cazuri. India are, de asemenea, un total de peste 120.000 de decese atribuite oficial Covid-19, comparativ cu aproape…