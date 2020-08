Coronavirus: Statele Unite au înregistrat 61.270 de cazuri şi 1.181 de decese în 24 de ore Statele Unite au inregistrat mai mult de 60.000 de cazuri noi de coronavirus pentru a cincea zi consecutiv, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins preluat de EFE si AFP. Tara inregistrat 61.270 de cazuri suplimentare de COVID-19 si 1.181 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit institutiei cu sediul in Baltimore (Maryland). Bilantul a fost comunicat sambata la ora locala 20:00 (duminica 00:00 GMT), scrie EFE. In total de la inceputul pandemiei in Statele Unite au fost raportate peste 4,6 milioane de infectari si 154.319 decese, fiind cea mai afectata tara din lume. New York nu mai… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

