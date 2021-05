Coronavirus: Statele UE şi Parlamentul European reiau negocierile privind certificatul sanitar european, marcate de numeroase divergenţe Negocierile asupra certificatului sanitar european pentru COVID-19 se reiau marti intre eurodeputati si statele UE, discutii care au loc sub presiunea timpului, data fiind tinta ca acest document sa devina operational pana la sfarsitul lunii iunie, relateaza AFP. Obiectivul acestui certificat este de a stabili un cadru armonizat care sa faciliteze libera circulatie in interiorul UE in sezonul turistic estival, unele state membre lucrand deja la solutii proprii de acest fel fara a mai astepta un acord european. Documentul, denumit ''certificat verde digital'' european, trebuie sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

