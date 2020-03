Coronavirus: Statele baltice fac demersuri pentru a-şi repatria cetăţenii blocaţi la graniţa germano-polonă Estonia si Letonia vor trimite nave incepand de marti pentru a-si repatria sutele de cetateni blocati la granita dintre Germania si Polonia, in urma deciziei acesteia din urma de a-si inchide granitele din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Reuters, citand surse oficiale.



Cele trei tari baltice - Lituania, Letonia si Estonia - au criticat Polonia pentru ca ii impiedica pe cetatenii lor sa revina acasa, dupa ce Varsovia a interzis tranzitul strainilor incepand de duminica dimineata.



Vilnius estimeaza ca in jur de 420 de vehicule cu numere de inmatriculare lituaniene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

