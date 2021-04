Stiri pe aceeasi tema

- Starea de urgenta impusa in contextul pandemiei de coronavirus nu va fi mai fi extinsa in Republica Ceha dupa 11 aprilie, a declarat premierul ceh Andrej Babis intr-un interviu pentru site-ul de stiri tn.cz, informeaza duminica dpa, potrivit Agerpres. Restrictiile asupra calatoriilor intre regiunile…

- Guvernul ceh a ordonat ca intregul personal din toate companiile mijlocii si mari din tara sa fie testat, obligatoriu, pentru noul coronavirus, relateaza Agerpres, care citeaza DPA.Premierul ceh Andrej Babis a adoptat aceasta masura intr-o sedinta de cabinet desfasurata luni seara.Conform noii reglementari,…

- Franta va livra in Republica Ceha 100.000 de doze de vaccin din propria cota de vaccinuri pentru a ajuta aceasta tara ce se confrunta cu o crestere a ratei de contaminare cu noul tip de coronavirus, a anuntat joi guvernul ceh, informeaza dpa. Franta a promis 100.000 de doze de vaccin de…

- Confruntata cu perspectiva unei ''catastrofe totale in spitale'' din cauza cresterii puternice a cazurilor de COVID-19, Republica Ceha doreste sa inaspreasca masurile de lockdown, relateaza miercuri agentiile DPA si EFE.''Situatia este dramatica. In plus fata de mutatia britanica (a coronavirusului)…

- Fara puteri speciale, guvernul minoritar al premierului Andrej Babis nu ar putea sa mentina restrictii precum interdictia de circulatie pe timpul noptii si cea privind adunarile publice, dar si inchiderea unor magazine si servicii.Parlamentarii au respins in aceasta saptamana prelungirea starii de urgenta,…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica, 14 februarie, la un acord de ultima instanța cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza agenția…

- Deputatii cehi au votat joi impotriva prelungirii starii de urgenta, solicitata de guvernul minoritar al prim-ministrului populist Andrej Babis in incercarea de a tine sub control o explozie a numarului de infectii de Covid-19, scrie Agerpres. Votul a avut loc in timp ce Germania vecina a anuntat inchiderea…