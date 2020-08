Stiri pe aceeasi tema

- Iranul va ramane in starea de urgenta din cauza noului coronavirus pana cel putin in ianuarie 2021, a declarat duminica presedintele acestei tari, Hassan Rouhani, citat de dpa."Ne aflam in aceasta situatie de sase luni si trebuie sa ne pregatim pentru alte cel putin sase luni", a avertizat…

- Mai mult de jumatate din angajatii din Romania (55%) se declara foarte ingrijorati de cresterea numarului de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dar nu considera ca ar trebui reintrodusa starea de urgenta, potrivit unui sondaj Bestjobs. Cei mai multi dintre respondenti (47%) sunt de parere…

- Turcia a suspendat zborurile catre Iran si Agganistan, in cadrul masurilor de prevenire a extinderii epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Ministerul turc al Transporturilor, transmite Reuters.Citește și: Scenariu: Reintrare in stare de urgența pe 1-3 august (studiu) Presedintele…

- Autoritatile sarbe au declarat vineri stare de urgenta la Belgrad, reimpunand unele restrictii pentru a incetini propagarea noului coronavirus dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de infectari in capitala, transmite Reuters . Locuitorilor Belgradului li se cere sa poarte masti in spatiile publice…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat sambata ca, in cazul in care numarul de infectari cu COVID-19 va ramane la fel sau va creste, este posibil sa fie nevoie de prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, scrie Agerpres.ro. “Daca cifrele raman asa sau continua…

- Klaus Iohannis a facut joi apel la romani sa se fereasca in continuare de coronavirus, respectand masurile de igiena și distanțare și purtand masca de protecție. Totodata, șeful statului a declarat ca “virusul nu pleaca in vacanța, virusul este in comunitate. Virusul nu pleaca nici daca voteaza Parlamentul…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, vineri seara, ca fotbalul romanesc trece din starea de alerta in una de urgenta, dupa ce mai multe cazuri de infectare cu Covid-19 au fost descoperite la cluburi din Liga I."Remarcam o lipsa de proceduri a nivelul DSP-urilor nationale. Cred ca…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, s-a declarat "socat" sa vada ca Romania poate ajunge "intr-un vid legislativ" dupa incheierea starii de urgenta, in timp ce in Parlament "se negociaza chestii...