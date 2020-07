Coronavirus: Stare de urgenţă decretată în Cisiordania în urma escaladării contagierilor (oficialităţi) Presedintele palestinian, Mahmud Abbas, a decretat duminica starea de urgenta timp de o luna in fata unei escaladari a numarului de cazuri de COVID-19 in teritoriile palestiniene, fapt ce a fortat guvernul sa impuna masuri de restrictie severe in ultimele zile, relateaza EFE. "Autoritatile trebuie sa continue sa adopte masurile necesare pentru a face fata pericolului noului coronavirus, pentru a proteja sanatatea publica si a garanta securitatea si stabilitatea", se arata in decretul prezidential publicat de agentia de stiri Wafa. Este pentru a treia cand presedintele Abbas promulga o masura de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele palestinian, Mahmud Abbas, a decretat duminica starea de urgenta timp de o luna in fata unei escaladari a numarului de cazuri de COVID-19 in teritoriile palestiniene, fapt ce a fortat guvernul sa impuna masuri de restrictie severe in ultimele zile, relateaza EFE.

- Presedintele palestinian, Mahmud Abbas, a decretat duminica starea de urgenta timp de o luna in fata unei escaladari a numarului de cazuri de COVID-19 in teritoriile palestiniene, fapt ce a fortat guvernul sa impuna masuri de restrictie severe in ultimele zile, relateaza EFE."Autoritatile…

- Autoritatile sarbe au declarat vineri stare de urgenta la Belgrad, reimpunand unele restrictii pentru a incetini propagarea noului coronavirus dupa ce s-a constatat o crestere a numarului de infectari in capitala, transmite Reuters . Locuitorilor Belgradului li se cere sa poarte masti in spatiile publice…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a prelungit pana la data de 5 iunie starea de urgenta declarata in Cisiordania din cauza epidemiei, a anuntat marti agentia oficiala de presa Wafa, preluata de Reuters. In baza starii de urgente declarate in urma cu doua luni, palestinienii au fost obligati sa-si…

- Autoritațile din Cugir au anunțat, vineri, situația imbolnavirilor din oraș cu noul coronavirus, in urma ședinței Comitetului Local pentru Situații de Urgența. Fața de saptamana trecuta (24 aprilie), cand erau 18 cazuri confirmate, la data de 1 mai, erau inregistrate 28 de persoane infectate, dintre…

- Este o masura necesara pentru a putea fi menținute, legal, unele dintre restricțiile impuse pentru limitarea raspândirii noului coronavirus, cum ar fi închiderea restaurantelor și a altor domenii de activitate cu public. Surse din Guvern au declarat ca miercuri, premierul…

- ”Citiți doar știri oficiale”, acesta este indemnul pe care Guvernul, Grupul de Comunicare Strategica (GCS) și o mulțime de alte instituții și persoane publice il fac de la intrarea Romaniei in Stare de Urgența.

- "L-am ascultat cu mare atentie pe dl Iohannis cand explica motivele pentru care este necesara prelungirea starii de urgenta cu inca 30 de zile. Am vazut un Presedinte panicat care, in foarte multe cuvinte - deloc obisnuit pentru dl Iohannis, incerca sa ne convinga de gravitatea situatiei. Suntem…